Un nouveau single et un nouvel album pour HOLLYWOOD VAMPIRES

HOLLYWOOD VAMPIRES, le supergroupe de Rock avec Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, sortira un nouvel album le 21 Juin prochain. Il s’intitule « Rise« . En voici un extrait avec le titre « Who’s Laughing Now« , à écouter ci-dessous.





Communiqué: The Hollywood Vampires reviennent avec leur deuxième album explosif, «Rise». La légende du Rock Joe Perry, la superstar hollywoodienne Johnny Depp et la célèbre icône du rock Alice Cooper unissent leurs forces à nouveau pour l’album de rock incontournable de 2019.

Quelques secondes après le morceau d’ouverture «I Want My Now», il est clair que ce super-groupe a créé quelque chose de spécial : l’alchimie entre les membres est indéniable quand ils se retrouvent sur scène ou en studio d’enregistrement. Oubliez leurs réputations, «Rise» est l’un des albums rock les plus purs, et les plus agréables de l’année, créé par des maîtres en la matière.

À la différence de leur premier disque en 2015, le nouvel album «Rise» consiste principalement à des morceaux originaux, écrits par le groupe. Il y a cependant trois reprises de chansons écrites et enregistrées par des confrères rockers décédés beaucoup trop jeunes : une version intime et intense de «Heroes» de David Bowie, magnifiquement interprétée par Johnny Depp; «People Who Died», de The Jim Carroll Band, et «You Can’t Put Your Arms around A Memory», de Johnny Thunder, chanté par Joe Perry. Les retentissants hymnes de rock comme « The Boogieman Surprise» et «Who’s Laughing Now» (le premier single du nouvel album) capturent le naturel, le brut, l’attitude jubilatoire que les Hollywood Vampires affichent lors de leurs performances live dans le monde entier. Mais l’album met également en avant leur registre avec des titres tels que «We Gotta Rise» – une chanson politique dans la lignée d’«Elected» d’Alice Cooper- jusqu’à l’épopée gothique psychédélique de «Mr. Spider.»

«’Rise’n’est pas seulement un animal totalement différent du premier album de Hollywood Vampires, c’est la chose la plus unique à laquelle j’ai pu participer. J’ai abordé les choses d’une manière très différente par rapport à la façon dont je procède généralement quand je travaille sur un album. Chacun d’entre nous ; Joe, Johnny, Tommy et moi-même avons écrit des chansons sur cet album. Ce qui est différent, c’est que je n’ai pas essayé de changer les chansons pour qu’elles ressemblent davantage à celles d’Alice. Le son de cet album est très cool parce que chacun de nous a des influences différentes. Je pense qu’avec cet album, nous établissons ce que le son d’Hollywood Vampires est réellement, alors qu’avec le premier album, nous rendions d’avantage hommage à nos frères décédés du rock’n’roll. » – Alice Cooper

«’Rise’ est issu d’une énergie créative pure, qui revient à jouer en live avec les Hollywood Vampires. Le disque montre que tout le monde fait ce qu’il sait faire de mieux sans que personne ne surveille. Il n’y avait ni pression ni délai, ce qui nous permettait d’écrire et d’enregistrer un album qui est l’un des disques les plus libres et les plus honnêtes auquel j’ai participé. Je suis impatient d’interpréter certains de ces morceaux en concert pour nos fans.» – Joe Perry

EarMUSIC, le label rock indépendant mondial d’Edel Germany GmbH, est fier d’annoncer la signature mondiale de Hollywood Vampires. Après la sortie de l’album studio 2017 d’Alice Cooper, « Paranormal », sur earMUSIC, son meilleur disque depuis dix ans, le label est fier d’accueillir le groupe dans sa famille.

TRACK LIST

1. I Want My Now

2. Good People Are Hard To Find

3. Who’s Laughing Now

4. How The Glass Fell

5. The Boogieman Surprise

6. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

7. The Wrong Bandage

8. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

9. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations