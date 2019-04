STUBORA dévoile un nouveau single en vidéo

Trois ans et demi après la sortie de « Résurrection », qui marquait le retour de STUBORA. Le trio annonce la publication d’un nouveau single intitulé « Ténèbres Eternelles », via un nouveau clip tourné en Mars dernier et monté début Avril.

Le groupe officialise ainsi la sortie d’un nouvel album courant 2019. Ce nouvel opus devrait permettre au groupe de franchir une étape importante dans sa carrière.

Il est encore un peu tôt pour en dévoiler plus, mais STUBORA est gonflé à bloc pour offrir le meilleur de lui-même à travers ce nouvel album.

En attendant, vous pouvez écouter et voir en boucle ce nouveau single intitulé « Ténèbres Eternelles » !