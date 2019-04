Le nouvel album de BALLS OUT « Let Me In » à la #26 dans les Charts

Communiqué: Le nouvel album de BALLS OUT « Let Me In » entre à la #26 dans iTunes Top 200 Releases France Rock Chart.

……..et le LET ME IN TOUR continue ! « La vie sur la route, c’est ce qu’on adore. On oublie nos vies de tous les jours et on se concentre sur ce qu’on aime le plus : prêcher la bonne parole du rock ! C’est génial. On rencontre des tas de gens, on fait la connaissance d’autres groupes… Pas le temps de s’ennuyer ! C’est aussi des sandwichs d’autoroutes à la rosette, de la vodka/monster, des vans de location rendus en piteux état… Mais c’est surtout beaucoup de bons moments et de la franche rigolade ! » déclare Sonny, le guitariste.

« Pour cette tournée, on va forcément faire la part belle à notre nouvel album, “Let Me In (I Know Someone Inside”), mais sans pour autant oublier “Too Big To Handle” ! On réserve quelques petites surprises. Le show sera différent tout en restant rock ‘n’ roll, sans fioritures. De l’énergie, du gros son, et surtout l’envie de montrer à tous qu’on a nos « Balls Out », et elles sont plus grosses que jamais ! »

Rendez-voussur la route avec Balls Out !