Le DOWNLOAD Festival France revient en 2020

C’est officiel le DOWNLOAD Festival France sera de retour en 2020 ! Il aura lieu les 29 / 30 / 31 mai 2020 sur la Base 217.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL / En 2020, le Download France fera son retour en Ile-de-France pour sa 4ème édition avec une nouvelle formule toujours Rock, plus verte, soucieuse de son implantation territoriale, humaine et conviviale, plus en phase avec les attentes des festivaliers. Tout pour faire de cet événement, une expérience unique en son genre !

Les 29, 30 et 31 mai 2020, les scènes du Download festival, référence mondiale du Rock et du Metal, reviendront en Essonne, sur La Base 217 au Plessis-Pâté. Installé sur 55 hectares entièrement dédiés au festival, le Download se déroulera sans interruption pendant trois jours, juste avant le lundi férié de Pentecôte.

Les festivaliers du Download ont montré jusqu’à présent leur goût pour la vie au camping, pour les initiatives locales, ils ont été réceptifs aux expériences proposées en plus des concerts. C’est pour cette raison que les organisateurs ont imaginé pour 2020 un lieu de vie à part entière où camping et festival ne font plus qu’un. Le festival aura comme cœur ses scènes et leurs concerts autour desquels viendra s’articuler une expérience festivalière accrue, laboratoire d’initiatives artistiques, sportives, associatives, le tout pensé à travers le prisme du développement durable. Comme le précise Sylvain TANGUY, maire du Plessis-Pâté, « les acteurs locaux seront davantage sollicités cette année et plus présents sur le site, à travers notamment le marché bio des producteurs locaux. ». Un seul type de billet sera proposé à la vente : celui de l’accès au festival, toutes journées confondues.

Pour Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération : « C’est une très grande fierté pour nous d’accueillir à nouveau le Download Festival qui contribue au rayonnement culturel et au dynamisme local de notre territoire. Nous espérons que les festivaliers seront nombreux en 2020 pour fêter, tout en concert, ces retrouvailles ! »

Pour Angelo Gopee, Directeur Général de Live Nation France : « Il est important pour nous de rester sur la BA217, non seulement parce que nous l’avions promis, mais parce que nous avons commencé à écrire une belle histoire, et qu’il y a encore tant de belles pages à ouvrir. Nous avons pris le temps de la réflexion, afin de créer un nouveau modèle basé sur un véritable élan collaboratif avec le renforcement d’un ancrage locale, territorial et régional, avec une volonté commune : « Faire de Download France un moment d’expérience unique et de partage. »

COMMUNIQUÉ OFFICIEUX / P***** on revient en 2020 !!!