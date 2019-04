KAOSIS dévoile un clip vidéo avec Dino Cazares (Fear Factory)

Communiqué: Issue d’un mélange de dubstep et de métal industriel, cette collaboration hyper-agressive entre DINO CAZARES et KAOSIS est sur le point de diviser mondialement le public métal sans aucune gêne. Aimez-les ou détestez-les, les Kaosis sont arrivés.

KAOSIS a récemment signé un contrat avec ATYPEEK MUSIC en France. ATYPEEK est bien connu pour avoir fait émerger de nouveaux groupes cultes et a contribué à la sortie du premier disque de MONSTER MAGNET, SPINE OF GOD.

Sorti le 15/04/19, le single «HITECH – LOWLIFE» met en scène des images du film Terminator réalisé par James Cameron, illustrant des batailles dans un paysage sonore futuriste déchiré par la guerre, mais l’inspiration du titre est bien plus humaine. La collaboration entre CAZARES et KAOSIS a été fluide et s’est achevée au cours de plusieurs sessions.

«DINO a reçu les bases de la batterie et une semaine plus tard, nous avions achevé ses pistes de guitare qui sonnent plus lourdes que dieu. La collaboration pour Hitech-Lowlife était intuitivement synergique » – VIVIVI (guitare / synthé).

Le clip vidéo qui accompagne la chanson a été réalisé par XEN et présente CAZARES sous la forme d’un hologramme comme dans un film de science-fiction des années 80. L’histoire du clip met fin à une intrigue inattendue, en mettant en scène une personne isolée qui se réfugie violemment dans une réalité virtuelle pleine de torture, de violence et de viol.

«Je pense que la plupart des gens vont prendre cette vidéo dans le mauvais sens. Des questions positives sont soulevées dans l’histoire ». – XEN (voix)

«Notre son consiste à faire tomber des barrières; ne pas renforcer les stéréotypes obsolètes. Atypeek soutient à 100% notre nouvelle vision audacieuse du métal et cela signifie beaucoup pour nous et nos fans » – DVOID (Batterie / Percussions)

En concert en Nouvelle-Zélande et Australie à partir de Mai jusqu’en Juillet 2019.

Tournée Européenne à venir à partir d’Août/ Septembre 2019.