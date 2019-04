BetiZFest 2019 c’est Vendredi avec Paradise Lost, Mass Hysteria, Rise Of The Northstar, In Flames

Le premier festival de l’année te donne RDV les 12 et 13 avril à Cambrai : www.betizfest.info

Vendredi 12 avril 2019

Paradise Lost

Rise Of The Northstar

Sick Of It All

Hangman’s Chair

The Lumberjack Feedback

Ouverture des portes à 18 h 00

Samedi 13 avril 2019

Mass Hysteria

In Flames

Bukowski

Pogo Car Crash Control

Sticky Boys

Oddism

Virgil

Mortal Combo

Ouverture des portes à 16 h 00

Le pass 1 jour est à 25 euros en prévente et 30 euros sur place.

Le pass 2 jours est à 40 euros en prévente.

Retrouvez la billetterie en ligne :

Digitick : https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=betizfest

Des expos, des jeux, de la sérigraphie live, une fanfare, restauration et buvette sur place.