ANTI FLAG en concert Dimanche à Paris

Communiqué: Cartel Concerts & WE CARE Booking s’associent pour vous offrir une soirée originale autour du Festival Punk In Drublic Dimanche 28 Avril 2018 au Gibus Live [Paris]!

Au programme, DJ Set par Manux (We Care Booking) autour du line-up du festival, suivit par le concert de Two Trains Left (1ère partie) et d’Anti Flag !

Et ce n’est pas tout ; un tirage au sort sera fait le soir même, et nous vous ferons gagner 3 pass pour le festival !

Restez connectés, plus d’informations prochainement disponibles !

Dès leurs débuts, Anti-Flag s’est démené pour utiliser sa musique comme une force pour le changement.

Leur textes engagés, tant sur les droits de l’homme, que sur l’environnement, la protection des animaux, les droits des prisonniers, l’égalité et la paix… leur a permis de collaborer avec d’innombrables organisations.

L’activisme a toujours été leur priorité ; de la collecte de vêtements aux reversements des bénéfices de leurs concerts, ils utilisent leur musique pour partager et éduquer ceux dans le besoin, en ayant comme philosophie « demain sera un meilleur jour ».

Le groupe de punk-rock originaire de Pittsburgh sera présent sur la scène du Gibus le Dimanche 28 Avril 2019 !

Two Trains Left (1ère partie) est un groupe de pop punk originaire de Paris.

Leur premier EP “Sorry & Pathetic” est sorti le 30 Novembre dernier chez Penultimate Records.

Puisant leur inspiration dans des groupes comme Blink-182 et Neck Deep, le groupe offre un mélange parfait entre modernes et anciennes influences.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/393152304840772/