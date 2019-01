FALLUJAH dévoile le premier single de son nouvel album « Undying Light« . Le titre s’intitule « Ultraviolet » et voit l’intégration d’un nouveau chanteur non encore annoncé. L’album devrait arriver dans les bacs le 15 Mars via Nuclear Blast. C’est à écouter ci-dessous.

Le groupe est actuellement en tournée et passera par la France:

09 Février: Paris, FRA – Trabendo

10 Février: Toulouse, FRA – Metronum

15 Février: Lyon, FRA – CCO