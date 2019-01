PORN dévoile une vidéo pour « Here for Love »

Communiqué: Here for love est le premier clip issu de The darkest of human desires – Act II. Réalisé par Vdiva de VD Pictures ( Lord of the lost, Powerwolf, Blutengel, Mono inc…) près de Zurich, le clip met en scene Mr Strangler et son équipe, torturant un homme destiné a mourir des mains de Strangler.

Dans ce morceau, avant de lui donner la mort, Mr Strangler explique à sa victime que tout cela n a rien de personnel, que pour lui, le meurtre est un passe temps comme un autre, une passion. Nous devons tous mourir. C’est ce que les humains font de mieux : mourir. Il faut accepter l’inéluctable, cette mise à mort n’a rien de personnel, aujourd’hui c’est cet homme, demain se sera peut être Strangler…

Plusieurs morceaux sont ponctués de samples de Serial Killers. Durant Here for love, c’est Jeffrey Dahmer qui se confie sur ses motivations de tueurs.

Musicalement, Here for love est un morceau dans la pure lignée Industrial Rock / Gothic metal mid tempo.

Aura Shred et An erotic end of times nous gratifient tout deux d’une relecture du morceau en forme de remixe. Là ou Aura Shred explore des sonorités electro et indus , An erotic end of times pousse encore plus loin la dimension gothic, lugubre et mélancolique du morceau.