OTEP en Europe et en France semaine prochaine

OTEP arrive en Europe et sera en France pour plusieurs dates dont voici la liste:

OTEP avec Psycho Village + Support

01.02.19 FR – Metz / Les Trinitaires (HAUNTING THE CHAPEL Festival #7) avec INSOLVENCY et STUBORA

02.02.19 DE – Cham / LA

04.02.19 AT – Vienna / Viper Room

05.02.19 DE – Munich / Backstage

06.02.19 NL – Amsterdam / Melkweg

07.02.19 FR – Lyon / CCO

08.02.19 AT – Dornbirn / Conrad Sohm

09.02.19 IT – Milan / Legend Club

10.02.19 FR – Marseille / Molotov

12.02.19 FR – Nantes / Ferrailleur

13.02.19 UK – London / Underworld

14.02.19 UK – Coventry / Arches Venue

15.02.19 UK – Manchester / Factory

17.02.19 UK – Lancester / The Yorkshire House

18.02.19 UK – Swansea / The Bunkhouse

19.02.19 UK – Edinburgh / Bannermans

20.02.19 BE – Roselare / De Verlichte Geest

21.02.19 DE – Siegburg / Kubana Live

23.02.19 CZ – Ostrava / Barrak Music Club

24.02.19 CZ – Prague / Futurum