Le line-up de la 17ème édition du BetiZFest est complet

Communiqué Des groupes français et internationaux, des classiques ainsi que des plus rares, des découvertes et des groupes cultes, il y en a pour tous les goûts.

Le BetiZFest frappe fort avec entre autres, la venue de deux groupes cultes de la scène alternative internationale : les suédois de In Flames et les anglais de Paradise Lost!

* Vendredi 12 avril 2019 :

– Paradise Lost (Doom Death – UK)

– Rise Of The Northstar (Crossover – Fr)

– Sick Of It All (Hardcore – New York)

– Hangman’s chair (Sludge / Stoner Metal – Fr)

– The Lumberjack Feedback (Sludge Doom Metal – Lille)

* Samedi 13 avril 2019 :

– In Flames (Metal Alternatif / Mélodique – Suède)

– Mass Hysteria (Metal – Fr)

– Bukowski (Rock Metal – Fr)

– Pogo Car Crash Control (Punk Metal Garage – Fr)

– Sticky Boys (Rock’n’Roll Metal – Fr)

– Oddism (Mathcore – Lille/Belgique)

– Virgil (Deathcore mélodique – Gagnant du tremplin Play’N’Rec)

Le festival se déroulera une nouvelle fois au Palais des Grottes de Cambrai avec un tarif plus qu’abordable (25€ la journée et 40€ les deux jours en prévente)!

Plus d’infos: http://betizfest.info/