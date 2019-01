Le HELLFEST annonce LA NUIT DE L’ENFER, le 30 avril à Nantes

Communiqué:

Participez à une soirée d’exception bercée dans l’ambiance et les décors du Hellfest avec nos amis de :

MASS HYSTERIA – ULTRA VOMIT – TAGADA JONES – DAGOBA – PRINCESSES LEYA

Pour célébrer en beauté la fin de ce W4rm Up 2019, le HELLFEST envahira pour la première fois le Zenith de Nantes pour une soirée d’exception bercée dans l’ambiance et les décors du festival . Toute l’équipe de production du Hellfest sera présente pour venir à la rencontre du public qui nous soutient depuis toutes ces années. Au programme, Infrastructures métalliques dantesque imaginées par les créateurs Monic la mouche , pyrotechnie infernale, « mapping » et projections Diazzo dans le hall, rétrospective vidéo inédite de l’édition 2018, merchandising collector et goodies offerts, exposition et résultats des portraits du projet shooting « What the hell », concours de air guitar avec des pass 3 jours Hellfest à Gagner , Photobooth, dégustation gratuite de Jack Daniel’s, Sailor jerry, Jaguermeister, stands et exposants ( HYRAW clothing Flibustier Paris DEUS LENKER … ) et bien d’autres surprises !

Plus qu’un simple concert, un vrai challenge, une nuit en enfer que nous vous invitons à partager avec nous sur vos réseaux !

Entrée pour les fans du festival proposée à seulement 29€ !

30 avril 2019 : 18h30 > 02h00 ( veille de jour férié )