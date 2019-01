LACUNA COIL annonce une nouvelle tournée Européenne

LACUNA COIL vient d’annoncer une nouvelle tournée Européenne pour la fin de l’année en compagnie d’Eluveitie et Infected Rain. Cette tournée passera par la France dont voici les dates:

11/02 Modugno, ITA – Demode Club

11/03 Ciampino, ITA – Orion

11/05 Bologna, ITA – Estragon Club

11/06 Trezzo Sull’adda, ITA – Live Club

11/08 Stuttgart, GER – LKA Longhorn

11/09 Oberhausen, GER – Turbinenhalle

11/10 Antwerpen, BEL – Trix

11/12 Manchester, UK – O2 Ritz

11/13 Glasgow, UK – The Garage

11/14 Dublin, IRE – The Academy

11/15 Bristol, UK – SWX

11/16 London, UK – O2 Forum Kentish Town

11/17 Nottingham, UK – Rock City

11/19 Frankfurt, GER – Batschkapp

11/20 Hannover, GER – Capitol

11/21 Berlin, GER – Huxley’s Neue Welt

11/22 Leipzig, GER – Felsenkeller

11/23 Munchen, GER – Tonhalle

11/24 Dornbirn, AUT – Conrad Sohm

11/26 Cenon, FRA – Le Rocher de Palmer

11/27 Barcelona, SPA – Razzmatazz

11/28 Madrid, SPA – Sala Mon Live

11/29 Ramonville-Saint-Agne, FRA – Le Bikini

11/30 Rennes, FRA – L’Etage

12/01 Paris, FRA – Elysee Montmartre

12/03 Saarbrucken, GER – Garage

12/04 Nord, GER – Hirsch

12/05 Ljubljana, SLO – Kino Siska Centre For Urban Culture

12/08 Wien, AUT – Arena

12/12 Riga, LAT – Melna Piektdiena

12/13 Helsinki, FIN – Tavastia

12/14 Tampere, FIN – Tullikamari

12/15 Tallinn, EST – Rock Cafe

12/17 Sodermalm, SWE – Fryhuset

12/18 Grunerlokka, NOR – Vulka Arena

12/19 Hegen, SWE – Tradgarn

12/21 Hamburg, GER – Docks