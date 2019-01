METALLICA vient officiellement de publier une vidéo pour son Tribute à Chris Cornell. L’évènement se déroulait le 16 janvier dernier à Inglewood, Californie et s’intitulait « I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell ». Il s’agissait de rendre hommage au frontman de Soundgarden, Audioslave… METALLICA y a rendu son hommage avec les reprises de Soundgarden « All Your Lies » et « Head Injury ».