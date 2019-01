LA EVENTS, la programmation annoncée : KOB, NO RETURN, MONOLYTH

Communiqué: LA Events, figure emblématique des évènements Metal de Champagne-Ardennes, est de retour avec l’édition 2019 de son festival !

Le Contrepoint accueillera une fois de plus Ludovic Antoine et son équipe, qui vous proposent cette année une affiche qui ne fera pas dans la dentelle !

C’est le trio Nebulizar qui ouvrira les hostilités, avec un Metal moderne et progressif teinté de Death Metal.

Les rémois de Protogonos les succèderont pour asséner leur Metalcore mélodique et défendre leur EP « Ex Nihilo » !

Le Thrash/Death mélodique de Monolyth viendra ensuite enflammer le Contrepoint, avec un set axé autour de « A Bitter End – A Brave New World », le nouvel album sorti en septembre dernier !

Les lyonnais de Lodz viendront calmer un peu les ardeurs du public, avec leur Post Metal aux accents Rock, bardé d’émotion, à la croisée des chemins entre Katatonia, Ghost Brigade et Cult of Luna. Un moment fort à ne pas louper !

Les amateurs de Metal Old school ne seront pas en reste cette année !

En têtes d’affiche de ce festival, Ludovic Antoine propose deux pointures bien établies sur la scène hexagonale :

KOB et son Heavy Metal, qui viendra défendre « [A]live and Raw », sorti en septembre 2018,

Et No Return, monstre sacré du Thrash/Death français, qui fête cette année ses 30 ans de carrière ! Vous pourrez découvrir « The Curse Within », dernier album en date, et, à n’en pas douter, quelques standards retraçant la carrière du groupe mené par Alain Clément !

Nous vous donnons donc rendez-vous au Contrepoint, à Châlons-en-Champagne, à partir de 15h00.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/2225276734414466/