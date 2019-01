Avec la fin d’AQME, on attendait un peu de savoir ce qu’Etienne Sarthou, le batteur du combo nous réservait. Il est de retour avec un projet ultra violent nommé KARRAS. Pour ce projet, il s’est associé avec Yann de MASS HYSTERIA et Diego « Negativ ». Un premier titre est disponible en streaming et à écouter ci-dessous.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/karrasband/