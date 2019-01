Un trailer pour le film « Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile » sur le tueur en série Ted Bundy vient d’être publié sur Youtube. C’est d’ailleurs Zac Efron qui en reprend le rôle sous la direction de Joe Berlinger. On y retrouve également James Hetfield, le frontman de METALLICA, comme officier de Police et qui a arrêté Ted Bundy pour la première fois en 1975. C’est à voir ci-dessous.