Interview avec Junior d’EXCEPT ONE pour la sortie de « Fallen »

EXCEPT ONE vient de sortir son premier album « Fallen » et nous avons voulu en savoir un plus, après avoir découvert le combo parisien en 2016 avec son deuxième EP « Haunted Humanity« , à lire en suivant ce lien…. Nous avons posé nos questions à Junior l’un des deux guitaristes du groupe qui nous parle de ce premier opus.

Il vous a fallu 5 ans entre votre premier EP et la sortie de l’album « Fallen », était-ce le temps nécessaire à la maturité ?

Junior : Nos 2 EP (OMNI 1 et Haunted Humanity) sont clairement les fondations de ce que peux être Fallen. Je dirais que c’était le temps de prendre conscience de ce qu’on voulait faire du projet, à savoir le considérer comme un passe-temps ou lui donner l’opportunité d’être un projet de vie. Ce qui est au final notre volonté.

Comment aviez-vous pensé à cet album avant de l’enregistrer ?

Junior : L’idée a toujours été de proposer quelque chose de plus accompli / violent rythmiquement mais aussi beaucoup plus « rentre dedans » dans la partie « prise aux tripes ». Cet album te fait passer par toutes les étapes et les morceaux sont appréciés de manière vraiment différente en fonction de ton mood à l’instant. On s’est isolé entre nous pour la composition souvent loin de Paris, c’est vraiment un travail commun riff par riff qui je l’espère se ressent à l’écoute.

Et quelle différence faites-vous avec la préparation de vos deux premiers EPs ?

Junior : Justement, c’est le fait d’avoir passé des week-ends entiers (et des nuits entières) ensemble à boeuffer, pré proder, tabler les idées, tester… Qui créait cette vraie différence au niveau de la préparation. C’était clairement notre « boulot après le boulot », et c’est au final ce « retour aux sources » qui fait la vraie différence.

Là où bon nombre de production vont vers la complexité et les effets, « Fallen » semble plutôt brut et direct, pourquoi ce choix ?

Junior : On pourrait y voir une certaine « honnêteté », pour nous le métal c’est quelque chose de très naturel et accessible. L’album a été pensé pour le Live et on souhaitait avoir le rendu le plus naturel en CD comme sur scène.

Vous êtes-vous fixé un objectif particulier à atteindre avec ce premier album ?

Junior : Se faire découvrir au niveau Européen au minimum ! 🙂

Vous avez eu l’occasion d’ouvrir pour LACUNA COIL en décembre dernier, qu’en retenez-vous ?

Junior : C’est une expérience de dingue. Ce qui m’a frappé c’est la profonde « humanité » de Lacuna et de son crew. Ils sont très accessibles, très naturels. Après forcément jouer en Sold Out c’est toujours un kiff particulier 🙂

Y a t’il un groupe dont vous aimeriez faire la première partie ?

Junior : A titre personnel, Slipknot ça serait monstrueux, pour le côté logistique et le show !

Pour le clip de « Nothing » vous avez travaillé avec le réalisateur Brice Hincker, qui a notamment bossé avec DAGOBA, BUKOWSKI, SUICIDE SILENCE… comment s’est fait cette rencontre ?

Junior : on s’est connu grâce à un concert qu’on organisait avec Blender Production pour Smash Hit Combo et de fait, lui confier ce clip a été très naturel tout en sachant que nous sommes amis et fan de son travail !

Un dernier mot ?

Merci Trex de t’investir autant pour la scène, merci aux lecteurs et à bientôt sur scène ou sur internet !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/ExceptOneOfficial/