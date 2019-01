Galerie POWERWOLF au Stereolux (Nantes)

Frédéric Bertrand était présent lors du passage de POWERWOLF au Stereolux à Nantes le 16 janvier dernier. Il nous partage ses meilleurs clichés à découvrir ci-dessous.

Powerwolf est un groupe de power metal allemand, originaire de Sarrebruck. Le groupe, formé en 2003 par Charles et Matthew Greywolf, officie d’abord sous le label Metal Blade Records, puis sous le label Napalm Records à partir de 2012 avec l’album Preachers of the Night. Utilisant abondamment chœurs et orgues, les membres s’inspirent également, pour de nombreuses chansons, de chants religieux comportant parfois des parties en latin.

