DIEKLUTE vient de dévoiler son premier single « All In Vain« , à voir ci-dessous. Le clip utilise des images du film d’horreur « Devil’s Revenge » avec à l’affiche William Shatner et Jeri Ryan. Le titre est tiré de l’album « Planet Fear » et qui sera dispo à partir du 1er février. A noter que DIEKLUTE est le projet de Dino Cazares (FEAR FACTOY), Jürgen Engler (DIE KRUPPS) et Clas Larsen (LEAETHER OF STRIP).