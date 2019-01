Chronique : JINJER – Micro (EP)

JINJER est un combo originaire d’Ukraine créé en 2009 et qui a su petit à petit atteindre une renommée internationale nous poussant à nous intéresser de très prêt à ce nouvel EP intitulé simplement « Micro« . Car même si Napalm Records avait réédité le deuxième album du groupe l’année dernière, l’attente de nouvelles compositions était importante.

JINJER c’est avant tout un projet unique de par la qualité du quatuor mais aussi la richesse et la palette d’émotions extrêmement large que le groupe utilise dans ses compositions. Le groupe ne se met aucune barrière et recherche avant tout une incroyable efficacité et à toucher son public avec des émotions fortes.

Ce nouveau EP de 5 titres reprend donc le même concept. La production est ultra précise et puissante. Tout y est clair et la technicité des musiciens du combo y est particulièrement bien mis en valeur. Tout comme la voix de Tatiana Shmailyuk, la frontman du groupe qui possède elle aussi une incroyable richesse dans sa voix, passant d’une agressivité totale à une émotion à vous donner la chair de poule.

Le Metal moderne de JINJER est efficace. Il reprend des sonorités connues mais en y ajoutant une certaine originalité, renforcée par ce mélange d’émotions lui donnant au final l’aspect unique qu’on avait déjà pu entendre par le passé dans ses précédentes productions.

« Ape » le premier titre de ce EP est indéniablement en ligne avec cette efficacité. Il est ultra accrocheur, agressif à souhait et c’est cette force que le groupe parvient à assembler dans ses meilleurs compos qui trouve là, une nouvelle fois, un parfait exemple. Mais comme JINJER ne s’arrête pas à un seul schéma, il enchaine avec « Dreadful Moments » beaucoup plus posé et donnant une toute autre émotion sans toutefois dériver trop de cette accroche que fournit le metal moderne. Le troisième titre intitulé « Teacher, Teacher! » reprend un peu le même modèle mais avec un refrain encore un peu plus mélodique. La voix de Tatiana prenant encore plus d’ampleur. « Perennial » l’avant dernier titre du EP, est plus classique, pour JINJER bien entendu, et alterne parties calmes et plus intenses. Le dernier titre du EP, « Micro« , n’est qu’une ambiance faite de percussions et de guitare sèche mais démontrant, une nouvelle fois, toute la richesse du groupe en terme d’émotions.

JINJER parvient une nouvelle fois à démontrer sa qualité à composer des titres uniques et à révéler sa personnalité si particulière. Il est temps de les découvrir, si ce n’est pas déjà fait, surtout que le groupe sera en concert en France au mois de février.

TRexSound Rating:

JINJER « Micro » Track Listing :

Ape 3:16

Dreadful Moments 4:45

Teacher, Teacher! 5:52

Perennial 4:38

Micro 1:43

Line Up :

Tatiana Shmailyuk – Chant

Roman Ibramkhalilov – Guitare

Eugene Abdiukhanov – Basse

Vladislav Ulasevitch – Batterie

Extraits :







