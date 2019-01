BIOHAZARD c’est pas fini !

Billy Graziadei le frontman de BIOHAZARD, mais qui a aussi créé POWERFLO et son projet perso BIOBILLY vient de déclarer dans une interview pour le webzine allemand Moshpit Passion que BIOHAZARD n’était pas fini. En effet, même si le groupe n’a rien fait depuis 2015 et depuis le départ de Scott Roberts, Billy Graziadei indique qu’il est toujours en contact avec Bobby Hambel et Danny Schuler. Mais qu’il faut que les planètes s’alignent et à ce moment là BIOHAZARD fera quelque chose. Mais il y aura un nouvel album BIOHAZARD.

A suivre !