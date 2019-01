AUGUST BURNS RED vient de dévoiler une vidéo pour une reprise d’un medley de la musique du jeu vidéo « The Legend Of Zelda« . C’est à voir ci-dessous. Le titre est du nouveau EP intitulé « Phantom Sessions » et qui sera dans les bacs le 8 février via Fearless Records.

Voici le track listing du EP:

« Midnight »

« The Legend Of Zelda »

« Laniakea »

« Coordinates » (Reprise)

« The Frost » (MIDI version)