Alice Cooper et Alissa White-Gluz d’Arch Enemy sont en Guest sur le nouveau titre « Beginning Of The End » de Kane Roberts, l’ex-guitariste d’Alice Cooper. Ils sont tous les deux présents sur le clip à découvrir ci-dessous. Le titre est tiré de l’album « The New Normal » sorti la semaine dernière.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/KaneRobertsFBPage/