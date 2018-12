Vesperine (Post-Hardcore – Lyon) signe chez Apathia Records

Communiqué: Nous sommes fiers de vous présenter Vesperine !

Basé à Lyon, France, Vesperine délivre un Post-hardcore sombre et émotionnellement brut, vous écrasant dans un déluge de noirceur mêlé de poésie.

Leur massif premier album sortira début 2019, mais vous pouvez en avoir un avant-goût avec leur premier EP, sorti en 2015, en écoute intégrale sur Bandcamp :

Vesperine mêle dans son post-metal des influences post-hardcore et des mouvements progressifs ou ambiants ainsi que des touches noisy.

Le chant exclusivement en français met en harmonie les émotions nées de l’intensité de la musique et de la sincérité des textes. Sur scène, Vesperine développe également un lightshow auto-géré, ajoutant ainsi la dimension visuelle à cette cohérence musicale.

Depuis sa création, Vesperine a déjà partagé la scène avec des groupes tels que Celeste, Impure Wilhelmina, When Icarus Falls, The Prestige, Colossus Fall ou encore Young Cardinals…

Un premier E.P. intitulé « Parmi Les Autres » enregistré en Avril 2015 aux studios Warmaudio et Inglorious Records avec Fabrice Boy (Stereotypical Working Class, Young Cardinals, Lodz, Etc…), est sorti le 21 septembre de la même année et a été salué par la critique.

Leur premier album sortira en 2019.

Facebook : https://www.facebook.com/vesperinemusique/

Instagram: https://www.instagram.com/vesperinemusique/

Bandcamp: https://vesperine.bandcamp.com/