Une nouvelle vidéo acoustique de METALLICA pour « Disposable Heroes »

METALLICA vient de partager un autre extrait de concert acoustique du 3 Novembre à l’occasion du concert en soutien à la fondation « All Within My Hands Foundation » et qui a permis suite a des enchères de récolter 1.3 million de dollars au profit des associations « Feeding America » et « American Association of Community Colleges« .

A noter que le Live sera disponible en Vinyle le 1er février prochain.

La prévente est disponible à cette adresse:

https://metallica.probitymerch.com/products/helping-hands-dot-dot-dot-live-and-acoustic-at-the-masonic-double-lp