Un premier single tiré du nouveau PORN

PORN dévoile un premier single tiré de son nouvel album « The darkest of human desires – Act II » et prévu pour le 22 Février. Le titre s’intitule « My rotten realm ».

Communiqué: Le but était de créer un morceau qui colle parfaitement à l’état d’esprit de Mr Stangler. Dans ce nouvel album, Act II de la trilogie, Mr Strangler est dans un état frénétique. Il a complétement embrassé et accepté sa nature de serial-killer. Il se délecte de son activité principale : le meurtre. « My rotten realm » est un morceau puissant, high-tempo et frénétique.

Dans le texte, Mr Strangler contemple des têtes décapités en décomposition, se demandant si le cerveau est toujours en activité. Il se rend compte qu il en veut plus, qu’il a cette addiction du collectionneur . Paradoxalement il est plutôt attentionné avec elles et considère toutes ses têtes pourrissantes comme les sujets d’un royaume pourri, son royaume pourri ( « My rotten realm »).

Durant le morceau on peut entendre Gerard Shaefer, un serial-killer Américain. Dans cet extrait d’entretien de Shaefer, ce dernier fait référence à une discussion qu il a eut avec Ted Bundy, autre serial killer bien plus médiatisé que lui. D’après Shaefer, ils tombent tout deux d’accord, ce qui égratigne l’ego de Bundy, sur le fait que Shaefer est le meilleur de tous les serial-killers.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/PORNtheband/