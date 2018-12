PROPHETS OF RAGE à L’Olympia en Août

Communiqué: Prophets of Rage, c’est la réunion explosive du son de trois membres de Rage Against The Machine : le guitariste Tom Morello, le bassiste Tim Commerford et le batteur Brad Wilk, du leader de Public Enemy, Chuck D et de DJ Lord, et du rappeur de Cypress Hill, B-Real.

Leur premier album éponyme Prophets of Rage, sorti en septembre 2017, est composé de titres engagés où il est question de haine, de racisme et d’injustice.

Après un Zénith de Paris cette même année et des festivals en 2018, ils seront de retour en France en 2019 et passeront par L’Olympia le 8 août.

ndr: A noter l’ouverture de la billetterie le mercredi 5 décembre à 10h00.