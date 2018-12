Motocultor Festival 2019 : Nouvelle annonce !

Communiqué de presse du 3 Décembre

Le Motocultor Festival est ravi de vous communiquer les 9 nouveaux noms venant étoffer l’affiche 2019 :

ELUVEITIE / NAPALM DEATH / DEATH ANGEL / MIDNIGHT / DOPETHRONE / AU-DESSUS / STILLE VOLK / WOLVENNEST & NYTT LAND rejoignent l’affiche du Motocultor Festival 2019 !

Autre modification : SKELETONWITCH se voit dans l’obligation d’annuler sa venue.

« Nous sommes particulièrement fiers de faire venir de Cleveland le groupe Midnight, plutôt rare, qui avec son Black’n’roll explosif devrait se faire fortement remarquer l’été prochain.

Très heureux également des retours de Napalm Death qui avait dû annuler sa venue l’an dernier et des canadiens de Dopethrone, l’une des références de la scène Doom / Sludge. »

Yann Le Baraillec, programmateur & directeur du festival

A PROPOS DU JEUDI

« La journée du jeudi 15 août, quant à elle, se complète avec la venue d’Eluveitie et de Stille Volk. Cette journée s’annonce historique avec l’opéra rock Excalibur, Alan Stivell et Corvus Corax. »



On récapitule.

Le Motocultor, douzième du nom, au 3 décembre 2018, c’est :

Du 15 au 18 août | Pass 4 jours

EXCALIBUR – The Celtic Rock Opera / ELUVEITIE / AT THE GATES / ALAN STIVELL / WATAIN / NAPALM DEATH / HYPOCRISY / DEATH ANGEL / SACRED REICH / HENRI DES & ZE GRANDS GAMINS / CORVUS CORAX / DECAPITATED / SOILWORK / ABORTED / ANAAL NATHRAKH / GAAHLS WYRD / MIDNIGHT / DOPETHRONE / CANCER BATS / GRONIBARD / HARAKIRI FOR THE SKY / AU-DESSUS / STILLE VOLK / WOLVENNEST / NYTT LAND / OAKS CROWN

+ plus de 40 groupes à annoncer

____________________________________________

Jeudi 15 août | Pass 1 jour

EXCALIBUR – The Celtic Rock Opera + ALAN STIVELL + ELUVEITIE + CORVUS CORAX + STILLE VOLK

____________________________________________

Du 16 au 18 août | Pass 3 jours

AT THE GATES / WATAIN / NAPALM DEATH / HYPOCRISY / DEATH ANGEL / SACRED REICH / HENRI DES & ZE GRANDS GAMINS / DECAPITATED / SOILWORK / ABORTED / ANAAL NATHRAKH / GAAHLS WYRD / MIDNIGHT / DOPETHRONE / CANCER BATS / GRONIBARD / HARAKIRI FOR THE SKY / AU-DESSUS / WOLVENNEST / NYTT LAND / OAKS CROWN et encore + plus de 40 groupes à annoncer …