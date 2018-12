Motocultor Festival 2019: Nouvelle annonce avant Noël

Communiqué:

Avec cette (vraie) dernière annonce de programmation avant Noël, ce sont donc d’ores et déjà 35 artistes qui sont annoncés pour l’édition 2019 du Motocultor Festival qui aura lieu les 15, 16, 17 & 18 Août.

Voici les 9 nouveaux groupes :

HATEBREED / AVATAR / ANGE / IRON REAGAN / THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA / GET THE SHOT / HATE / BEHEADED / THIRD MERIDIAN

Yann Le Baraillec, programmateur & directeur du festival fait un focus sur trois d’entre eux.

Deux valeurs sûres viennent se hisser en haut de l’affiche :

« Les américains d’HATEBREED » reviennent avec leur musique hardcore au Motocultor Festival et seront l’une des têtes d’affiche de l’édition 2019!

A leurs côtés et dans un autre registre, soulignons la présence des suédois d’AVATAR, groupe très visuel et efficace en live qui ne cesse de grimper.

« Après la programmation du Celtic Rock Opera EXCALIBUR qui donne la part belle au rock progressif, nous continuons dans cette lancée en programmant le plus emblématique des groupes de rock progressif français ANGE qui fête ses 50 ans d’une très riche et belle carrière! »

La Bretagne n’est, enfin, pas en reste :

« Nous sommes fiers de donner un coup de projecteur à la scène bretonne en programmant THIRD MERIDIAN »

Une annonce de nouveau éclectique qui pioche tant dans les talents internationaux que nationaux ou régionaux !