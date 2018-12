METALLICA prévoit un don de 1.000.000$

METALLICA dans son travaille avec sa fondation « All Within My Hands Foundation » continue son action et prévoit de donner 1.000.000 de dollars à plusieurs universités américaines. La fondation s’est en effet associée avec l’American Association Of Community Colleges.

Voici la liste des universités sélectionnées:

Central Piedmont Community College, Charlotte, North Carolina

Clackamas Community College, Oregon City, Oregon

College of Lake County, Grayslake, Illinois

Community College of Baltimore County, Baltimore, Maryland

Gateway Technical College, Kenosha, Wisconsin

Grand Rapids Community College, Grand Rapids, Michigan

Lone Star College, The Woodlands, Texas

North Idaho College, Coeur d’Alene, Idaho

Spokane Community College, Spokane, Washington

Wichita State University Campus of Applied Sciences and Technology, Wichita, Kansas

A noter que l’année dernière la fondation « All Within My Hands Foundation » a donné 10.000$ a des banques d’alimentation et plus récemment 50.000$ auyx victimes des feux en Californie.