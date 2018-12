Le nouvel album de PORN arrive le 22 février prochain

Communiqué: En octobre 2017, PORN publiait son troisième album The Ogre inside- Act I, premier volet d’une trilogie basée sur l’énigmatique personnage Mr Strangler.

Le 22 février, PORN revient avec The Darkest of human desires – Act II, le second volet de cette trilogie.

PORN – The Darkest of human desires – Act II

10 – Choose your last words

11 – Evil 6 Evil

12 – Here for love

13 – Tonight, forever bound

14 – Remorse for what ?

15 – My rotten realm

16 – Eternally in me

17 – The radiance of all that shines

18 – Abstinent killer

19 – The last of a million

Digipack – 10 titres – 51 minutes