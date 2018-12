Le 10ème album de FEAR FACTORY devrait arriver dans les bacs en 2019. En effet, c’est le frontman du groupe Burton C. Bell. qui l’a déclaré, je cite: « L’album de FEAR FACTORY est terminé. Il a été livré au label. On attend quelques formalités légales. Et l’album sortira l’année prochaine. »

Plus d’infos prochainement.