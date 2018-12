Le KNOTFEST à Clisson c’est confirmé !

Le HELLFEST vient de confirmer l’arrivée du KNOTFEST le jeudi 20 juin sur les terres de Clisson et juste avant le début de l’édition 2019 du festival.

A l’affiche: SLIPKNOT – ROB ZOMBIE – PAPA ROACH – MINISTRY – SICK OF IT ALL – SABATON – AMON AMARTH – POWERWOLF – BEHEMOTH – AMARANTHE.

Les pass spéciaux du Festival KNOTFEST seront en vente en ligne à 66,60 € sur une billetterie dédiée le 7 décembre à 14h00 sur la plateforme de weezevent.

https://billetterie.weezevent.com/knotfestfrance/







Plus d’infos: https://knotfestfrance.com/

A noter l’interview exclusive de Ben Barbaud dans Rock Hard, qui vient de la partager via Facebook: