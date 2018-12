Le Cernunnos Pagan fest XIème édition: Annonce finale

Communiqué: Oyez Oyez !

Nous sommes fiers de vous annoncer que la programmation du Cernunnos Pagan Fest est enfin bouclée!

Les derniers noms à s’être ajoutés à l’affiche sont : Cemican, Furor Gallico, Himinbjorg, Brennkelt et Acus Vacuum .

Nous vous dévoilerons prochainement les troupes et animations de la traditionnelle fête médiévale.

Elle vous offrira aussi le droit à une cuisine historique et savoureuse, des boissons artisanales, des danses, des combats, des activités de calligraphie et bien d’autres … Pour la deuxième année il y aura des activités pour les enfants.