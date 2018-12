On a plutôt tendance a toujours entendre parler de la Maison Hantée de Disney, mais celle qui existe à Des Moines, USA, et qui s’appelle « The Slaughterhouse » est tout à fait… exceptionnelle… C’est tout du moins ce que révèle les images de la vidéo la présentant à découvrir ci-dessous. Il s’agit bien entendu de la Maison Hantée à l’effigie de SLIPKNOT.