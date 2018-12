Vendredi, le 7 décembre, nous avions rendez-vous avec Elie et Hervé de FOREST IN BLOOD pour en savoir plus sur le retour du groupe et la sortie de son nouvel album « PIRATES« , qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site officiel du groupe: https://www.forestinblood.com/

Voici donc notre interview vidéo pour tout savoir et vous jeter ensuite sur leur album…