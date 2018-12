EMMURE annonce une nouvelle tournée en Europe et en France

EMMURE vient de dévoiler les dates d’une nouvelle tournée en Europe avec Rise Of The Northstar, Obey The Brave, Fit For A King et Alpha Wolf. Voici les dates avec les groupes, en notant le démarrage de la tournée à Paris.

04/05 Paris, FRA – Gibus (no Rise Of The Northstar)

04/06 Leeds, UK – Key Club

04/07 Bristol, UK – The Fleece

04/08 Nottingham, UK – Rescue Rooms

04/09 Manchester, UK – Rebellion

04/10 London, UK – O2 Islington Academy

04/11 Wiesbaden, GER – Schlachthof

04/12 Zurich, SWI – Impericon Festival (no Obey The Brave/Alpha Wolf)

04/13 Oberhausen, GER – Impericon Festival

04/14 Copenhagen, DEn – Richter Gladsaxe

04/16 Warsaw, POL – Proxima

04/17 Munchen, GER – Backstage

04/18 Prague, CZE – Futurum

04/19 Vienna, AUT – Impericon Festival (no Obey The Brave/Alpha Wolf)

04/20 Leipzig, GER – Impericon Festival (no Alpha Wolf)

04/21 Hannover, GER – Faust

04/23 Hamburg, GER – Markthalle

04/24 Utrecht, NET – Tivoli

04/25 Stuttgart, GER – Wizemann

04/26 Meerhout, BEL – Groezerock (no Rise Of The Northstar/Fit For A King/Alpha Wolf)