DEMON HUNTER annonce la sortie de deux albums

DEMON HUNTER vient d’annoncer la sortie de deux nouveaux albums le 1er Mars prochain. Le premier album s’intitule « War » alors que le second « Peace » et seront disponible individuellement. En voici le track listing:

“War“:

01 – “Cut To Fit”

02 – “On My Side”

03 – “Close Enough”

04 – “Unbound”

05 – “Grey Matter”

06 – “The Negative”

07 – “Ash”

08 – “No Place For You Here”

09 – “Leave Me Alone”

10 – “Lesser Gods”

“Peace“:

01 – “More Than Bones”

02 – “I Don’t Believe You”

03 – “Loneliness”

04 – “Peace”

05 – “When the Devil Come”

06 – “Time Only Takes”

07 – “Two Ways”

08 – “Recuse Myself”

09 – “Bet My Life”

10 – “Fear Is Not My Guide”