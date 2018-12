Il est temps pour toute l’équipe TRexSound.com de prendre des congés pour passer les fêtes de fin d’année. Le site ne sera donc plus vraiment actif jusqu’à début Janvier 2019.

Nous en profitons pour vous souhaitez que ces fêtes de fin d’année soient riches de musique et de gaieté, et que cette nouvelle année déborde de découvertes, de concerts, de festivals et de prospérité pour tous.

Bonne année 2019 !

L’équipe TRexSound.com