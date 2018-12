BROWBEAT, dix ans après, est de retour avec un nouvel album

10 ans après sa séparation, le groupe italien de hardcore/metal BROWBEAT annonce son retour et un nouvel album intitulé « Remove The Control » qui sera disponible en Mars prochain via Indelirium Records. M.V. le frontman du groupe déclare: « ‘Remove The Control’ est ce que nos fans attendent de BROWBEAT: Une bonne dose de pure hardcore/metal, fort, sans compromis et avec l’attitude classiques des années 90 qui décrit notre style depuis notre premier album ‘No Salvation' ».

Plus d’infos: https://www.facebook.com/BrowbeatHC/