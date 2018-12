ARCH ENEMY dévoile le contenu de son album de reprises

ARCH ENEMY vient de confirmer le Track Listing de son album de reprises intitulé « Covered In Blood » et qui sortira le 18 janvier via Century Media.

Track Listing:

01 – “Shout” (Tears For Fears cover)

02 – “Back To Back” (Pretty Maids cover)

03 – “Shadow On The Wall” (Mike Oldfield cover)

04 – “Breaking The Law” (Judas Priest cover)

05 – “Nitrad” (Moderat Likvidation cover)

06 – “When The Innocent Die” (Anti-Cimex cover)

07 – “Warsystem” (Skitslickers cover)

08 – “Armed Revolution” (Skitslickers cover)

09 – “Spräckta Snutskallar” (Skitslickers cover)

10 – “The Leader (Of The Fuckin’ Assholes)” (Skitslickers cover)

11 – “City Baby Attacked By Rats” (G.B.H. cover)

12 – “Warning” (Discharge cover)

13 – “The Zoo” (Scorpions cover)

14 – “Wings Of Tomorrow” (Europe cover)

15 – “The Oath” (Kiss cover)

16 – “The Book Of Heavy Metal” (Dream Evil cover)

17 – “Walk In The Shadows” (Queensrÿche cover)

18 – “Incarnated Solvent Abuse” (Carcass cover)

19 – “Kill With Power” (Manowar cover)

20 – “Symphony Of Destruction” (Megadeth cover)

21 – “Aces High” (Iron Maiden cover)

22 – “Scream Of Anger” (Europe cover)

23 – “Starbreaker” (Judas Priest cover)

24 – “The Ides Of March” (Iron Maiden cover)