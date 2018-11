ZAPRUDER dévoile le morceau « Half Stache Man »

Communiqué: Le quintet mathcore parisien Zapruder à dévoilé un second extrait de leur nouvel album, éponyme, qui sortira le 23 novembre prochain

Le morceau « Half Stache Man » présente une face de l’album plus directe et brutale, pouvant se présenter comme un bon gros coup de poing, dans la plus pure tradition de ce que Zapruder peut (et aime) faire.







Il y a quelques semaines déjà, le groupe avait dévoilé un premier titre, « Dracula Love Hotel », accompagné d’un clip réalisé par Antoine Miko :