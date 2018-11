WE ARE THE CATALYST dévoile le clip de « The Code »

Communiqué: « The Code » est un hymne rock/métal énergique qui raconte comment la société moderne et la technologie ont permis à des forces sinistres de se cacher librement derrière leurs écrans d’ordinateur ! La chanson incite les gens à lutter contre ces forces en ne se taisant pas et en dévoilant les dissimulations et les mensonges, montrant qu’ensemble nous pouvons faire bouger les choses, ensemble nous sommes le catalyseur.

D’après les paroles : « Suivre chacun de vos mouvements, dénicher vos pensées les plus sombres, vous vivez votre vie dans l’ombre, en pensant que vous êtes invisible »

Ce titre est extrait du futur album de WE ARE THE CATALYST qui sortira en février 2019

Plus d’infos: https://www.facebook.com/WATCofficial/