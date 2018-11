Ca se passait le 24 Novembre dernier, MACHINE HEAD jouait à Santa Cruz, Californie pour son dernier concert avec son line up actuel. En effet, Phil Demmel et Dave McClain ayant annoncé il y a quelques semaines qu’ils quittaient le groupe. Robb Flynn et le bassiste Jared MacEachern, devraient annoncer prochain un nouveau line up. La vidéo est à voir ci-dessous.