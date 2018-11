BEHEMOTH était l’invité de « The House Of Strombo » et y a donné un mini live de 7 titres devant un public très restreint. En voici les titres et la vidéo est à voir ci-dessous.

“Wolves Ov Siberia”

“God = Dog”

“Ora Pro Nobis Lucifer”

“Bartzabel”

“Ov Fire And The Void”

“Chant For Ezkaton 2000 e.v.”

“We Are The Next 1,000 Years”