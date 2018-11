Un nouveau titre de WHITECHAPEL en streaming

C’est le 29 mars prochain que sortira le 7ème album de WHITECHAPEL intitulé « The Valley » via Metal Blade Records. Il est une nouvelle fois produit par Mark Lewis (Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder). Le groupe en dévoile un premier extrait avec le titre « Brimstone » à écouter ci-dessous.







The Valley track-listing

1. When a Demon Defiles a Witch

2. Forgiveness Is Weakness

3. Brimstone

4. Hickory Creek

5. Black Bear

6. We Are One

7. The Other Side

8. Third Depth

9. Lovelace

10. Doom Woods