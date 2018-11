Tous les détails du nouvel album d’OVERKILL

Le 19ème album studio d’OVERKILL intitulé « The Wings Of War » sortira le 22 février prochain chez Nuclear Blast. L’enregistrement de ce nouvel opus c’est déroulé au Gear Recording Studio dans le New Jersey, au SKH Studio en Florida et chez Jrod Productions avec comme ingé le bassiste du groupe D.D. Verni et le guitariste Dave Linsk. L’album est produit par Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed) qui s’est aussi occupé du mixage et du mastering de l’album. En voici la pochette et le track listing. A noter que la pochette est l’œuvre de Travis Smith.

« The Wings Of War » Track Listing:

01 – “Last Man Standing”

02 – “Believe In The Fight”

03 – “Head Of A Pin”

04 – “Bat Shit Crazy”

05 – “Distortion”

06 – “A Mother’s Prayer”

07 – “Welcome To The Garden State”

08 – “Where Few Dare To Walk”

09 – “Out On The Road-Kill”

10 – “Hole In My Soul“

Plus d’infos: https://www.facebook.com/OverkillWreckingCrew/