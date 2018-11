Le frontman de BETWEEN THE BURIED AND ME, Tommy Rogers, vient de dévoile le clip du titre « Incomplet » tiré de l’album « Don’t Touch The Outside » qui vient tout juste de sortira via Sumerian Records. Et qui est à voir ci-dessous.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/thomasgilesmusic/







L’album est également disponible en streaming.