THE LUMBERJACK FEEDBACK signe chez Deadlight Entertainment

Communiqué: THE LUMBERJACK FEEDBACK (Post-Metal/Doom instrumental à deux batteurs – France) vient de signer sur le label Deadlight Entertainment pour la sortie de leur nouvel album, prévue pour le printemps 2019

Intitulé « Mere Mortals », (et initialement prévu sur Overpowered Records) celui-ci fait suite à « Blackened Visions » sorti en 2016 sur le label Kaotoxin.

Formé en 2008, THE LUMBERJACK FEEDBACK ont sorti plusieurs EP et splits et ont partagé la scène avec des groupes tels que GOJIRA, KYLESA, CROWBAR et se sont produits dans des festivals tels que le Hellfest, le Motocultor ou encore le Tyrant Fest.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/thelumberjackfeedbackband/